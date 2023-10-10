سول: بيونج يانج قد تجري تجربة نووية لتحويل الانتباه الداخلي عن أزمة الغذاء

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن جارتها الشمالية قد تقوم باستفزازات متنوعة، تشمل إجراء تجربة نووية، لتحويل انتباه شعبها عن أزمة الغذاء المستمرة في البلاد.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أجرت هذا التقييم ضمن تقرير سياسي لتدقيق برلماني وسط تزايد حدة التوتر بعد تعديل كوريا الشمالية لدستورها أواخر الشهر الماضي، لينص على سياسة تعزيز قوتها النووية.

وأضافت الوزارة في التقرير "من أجل تجاوز الشكاوى الداخلية من مشاكل الغذاء والإخفاقات في السياسة الاقتصادية إلى العالم الخارجي هناك احتمال أن تقوم (كوريا الشمالية) باستفزازات استراتيجية وتكتيكية مختلفة من بينها إجراء تجربة نووية سابعة."

يشار إلى أن النظام المعزول، الذي واجه نقصا مزمنا في الغذاء، أجرى آخر تجربة نووية له في سبتمبر 2017.

وقالت الوزارة أيضا في التقييم إن من المتوقع أن تبذل كوريا الشمالية جهودا لإطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري بنجاح هذا الشهر كما هو مقرر سلفا.

وأعلنت كوريا الشمالية عن خطط لإطلاق القمر بعد إخفاق محاولاتها لوضع القمر الصناعي المسمى ماليجيونج -1 في المدار في شهري مايو وأغسطس الماضيين.