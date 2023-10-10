متحدث حركة فتح: نخوض معركة وجودية أمام حرب إبادة وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين

وجه المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية فتح، عبد الفتاح دولة، التحية إلى الشعب الفلسطيني المرابط، قائلا إن الشعب الفلسطيني يخوض معركة وجود أمام المحتل الإسرائيلي، لا سيما في ظل استشهاد عدد كبير من المدنيين كل لحظة جراء القصف البشع الذي تنفذه غارات الاحتلال البشع.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه سوى الدفاع عن نفسه ومواجهة سلطات الاحتلال المتطرفة، مشيرا إلى انتهاج حكومة الاحتلال اليمينية الإرهابية منذ توليها مطلع العام؛ سياسة العدوان وحسم الصراع من خلال تدوير المجازر والقتل وشن المجازر على الشعب في الضفة وبالمخيمات.

وأضاف أن حكومة نتنياهو ترتكب اليوم بقطاع غزة حرب إبادة وتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تحذير السلطة الفلسطينية مرات عدة من تداعيات انفجار وغضب شعبي ومواجهة مفتوحة جراء الاعتداءات والمجازر التي يتركبها الاحتلال.

وأشار إلى توحد وتكاتف جميع عناصر الفصائل والتنظيمات في الضفة؛ من أجل التواجد في ساحات الميادين وتصعيد المواجهات ضد جرائم الاحتلال، مؤكدا أن الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولا مستباحا، معربا في الوقت ذاته عن أسفه إزاء مساندة الغرب جرائم القتل والعدوان في حق الفلسطينيين.

وأوضح أن المقاومة بالضفة تتحرك للمواجهة المباشرة مع العدو وفق الإمكانيات المتاحة سواء عبر المقاومة الشعبية في عدد من المناطق أو المقاومة المسلحة كما في جنين ونابلس وفق إمكانيات الشعب في المقاومة.

ولفت إلى تسليح وزير الأمن الداخلي بن غفير المستوطنين اليهود بآلاف الأسلحة وتوجيهه بإطلاق النار على المدنيين العزل وحرق البيوت والممتلكات، مشيرا إلى اجتماع كافة فصائل الضفة على الانخراط في برنامج ومشروع نضالي؛ بهدف استثمار نتائج المعركة الأخيرة، مختتما: «المصلحة تقول لأ شيء أمامنا سوى الوحدة».