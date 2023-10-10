الرئيس الكوري: أصدرت تعليماتي لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة المواطنين الكوريين في إسرائيل

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر تعليماته لاتخاذ إجراءات لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين المتواجدين في إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي أعطى تعليماته خلال اجتماع وزاري، مشيرا إلى أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط يمكن أن تفاقم الغموض الاقتصادي.



قال يون "في ظل تحول الوضع الاسرائيلي-الفلسطيني إلى حرب شاملة، أطلب من الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المواطنين والمسافرين".



وكانت كوريا الجنوبية قد أصدرت أمس الأول الأحد تحذيرا من السفر لإسرائيل، وطالبت مواطنيها بالمغادرة عبر دولة ثالثة.



وقال يون: "اقتصادنا يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية في العالم"، مشيرا إلى احتمالية تسجيل معدل تضخم ومعدلات فائدة أعلى بسبب الغموض المتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط.



وأضاف: "على الحكومة الالتزام بالحذر والتعامل بسرعة مع عوامل الغموض الخارجية، مع بذل قصارى جهدها لضمان عدم تفاقم صعوبات معيشة المواطنين"، كما حث الوزارات المعنية، بقيادة وزير المالية، على مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.