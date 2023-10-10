 بيريرا يحسم موقفه من استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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بيريرا يحسم موقفه من استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 5:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 5:01 ص

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، موقفه من استقدام حكام أجانب في المسابقات المحلية هذا الموسم.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية: «لا يعقل أن أتواجد لتطوير التحكيم المصري، ثم أتعاقد مع حكام من الخارج لإدارة المباريات الكبرى، لدينا حكام مميزون».

وأضاف: «علينا أن نصدق أن الحكم المصري جيد ويعمل دائما ليبقى أفضل وفي مستوى متميز، لنصل إلى أعلى نقطة في المستوى الخاص بالتحكيم».

وتابع: «علينا أن نسعى لإعداد حكام شباب مع تطوير الحكام الحاليين، كل موسم حكام لازم يطلعوا للفئة الأعلى».

وأتم: «لجنة الحكام تأخذ قرارات هي مسئوليتها فقط، ولن نسمح لأحد من خارج اللجنة أن يملي علينا قرارات، لأنه سيكون متعارضًا مع عملنا وطريقتنا، لن نسمح أن نكون مساقين من أي شخص خارج اللجنة».


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