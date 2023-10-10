قالت وزارة خارجية سنغافورة في توجيه للسفر، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على مواطني سنغافورة في إسرائيل مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن على متن الرحلات التجارية المتاحة.

وحثت الوزارة مواطني سنغافورة الذي يختارون البقاء على التحلي باليقظة ومراقبة التطورات المحلية عن كثب وكذلك تجنب المناطق التي توجد بها تجمعات كبيرة، مثل المدينة القديمة والقدس الشرقية.

وذكرت اليوم الثلاثاء صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية أن هذا التوجيه للأحدث يأتى بعدما أصدرت وزارة الخارجية توجيها أول أمس الأحد، حثت فيه السنغافوريين على تجنب السفر إلى قطاع غزة والضفة الغربية وحدود إسرائيل مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.

كما نصحت السنغافوريين بتجنب السفر غير الضروري إلى إسرائيل، في وضوء الصراع الراهن هناك والذي تفجر يوم السبت.