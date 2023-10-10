تقرير: طوفان الأقصى تعيد واشنطن إلى موقع الداعم المطلق لإسرائيل

أعادت صدمة عملية طوفان الأقصى، التي شنّتها حركة حماس، للولايات المتحدة دورها المألوف باعتبارها الداعم المطلق لإسرائيل، مستخدمة نفوذها لحماية حليفتها بدلًا من التشجيع على الهدوء.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير لها، بأنه جمعت علاقات متوترة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تقليديًا مع الرؤساء الأمريكيين الديموقراطيين مثل جو بايدن على خلفية معارضة الزعيم الإسرائيلي للسيادة الفلسطينية والتعامل مع إيران ومؤخرًا بسبب الإصلاح القضائي الذي بدأته حكومته اليمينية المتشددة.

وكان بايدن قد طوى صفحة مع نتنياهو في سعي للتوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي تاريخي. يُرجّح أن يكون هذا الاحتمال معلّقًا حاليًا، لكن العنف الراهن أدى إلى تأجيل خلافاته مع نتنياهو.

ووعد الرئيس الأمريكي بتقديم "دعم كامل" لإسرائيل، وأرسل ذخائر وأمر بإرسال سفن حربية إلى شرق المتوسط، في ما يعدّ تحذيرًا ضمنيًا لإيران الداعمة لحركة حماس.

ودعت الولايات المتحدة، الأحد، أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا جلسة طارئة إلى إدانة "حازمة" للهجوم الذي شنته حماس، بينما سعت موسكو إلى دعم العودة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

واعتبر ديفيد ماكوفسكي من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أن ردّ الولايات المتحدة على إراقة الدماء لم يكن "بالمصطلحات المعتادة التي تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، بل بأنها ستعطي إسرائيل كلّ ما تحتاجه وتقدّم دعمًا واضحًا لا لبس فيه".

وتوقّع أن تركّز السياسة الخارجية الأمريكية على حماية إسرائيل بما في ذلك من انتقادات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن بدلًا من الضغط على نتانياهو.

وأضاف ماكوفسكي "من الواضح أن ذلك هو ما يعادل هجمات 11 سبتمبر 2001 (في الولايات المتحدة) بالنسبة لإسرائيل، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تشعر بأن دورها هو منح إسرائيل مساحة لالتقاط أنفساها.