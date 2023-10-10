وزير الخارجية الأمريكي يعتزم التوجه لإسرائيل بعد هجمات حماس

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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التوجه إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يصلها بعد غد الخميس، بعد هجوم واسع النطاق الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.