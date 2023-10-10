 وزير الخارجية الأمريكي يعتزم التوجه لإسرائيل بعد هجمات حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يعتزم التوجه لإسرائيل بعد هجمات حماس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 11:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 11:35 م

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التوجه إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يصلها بعد غد الخميس، بعد هجوم واسع النطاق الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.


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