محامو الرئيس الموريتاني السابق ينسحبون من المحاكمة

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، انسحابها بشكل كلي من المحاكمة احتجاجا على جملة ما وصفته بـ"تجاوزات كبيرة في حقوق موكلهم".

وقال المحامون، في بيان وزعوه مساء اليوم الاثنين، بعد جلسة للمحكمة "قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي، وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه".

وقال المحامون إن "المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع للرئيس السابق، الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء".

ويحاكم ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 وحتى 2019، بتهم منها الفساد والأثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وهي تهم ينفيها الرئيس السابق ويصفها بالاستهداف السياسي، وبدأت محاكمته في كانون الثاني يناير الماضي.