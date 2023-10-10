مقتل ضابط إسرائيلي حائز على أكبر عدد أوسمة الشجاعة

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تمكن مقاتلوا كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من قتل ضابط البحرية المقدم إيلي جينسبيرغ خلال اشتباكات اقتحام مستوطنات غلاف قطاع غزة ضمن عملية طوفان الأقصي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت اسم القتيل الإسرائيلي نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي ب16 اسم جديد لقتلي الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم.

وأوضحت الصحيفة بأن غينسبيرغ ذو الـ٤٢ عاما قد حصد أكبر عدد من أوسمة الشجاعة علي مستوي جميع ضباط الجيش الإسرائيلي لمشاركته بعدة عمليات عسكرية متنوعة.

وحددت الصحيفة تحديدا مشاركة المقدم جينسبيرغ في عملية اقتحام سفينة الإغاثة التركية مافي مرمرا أثناء توجهها لقطاع غزة عام ٢٠١٠.

وذكرت الصحيفة أيضا إن المقدم لقي مصرعه أثناء عمله كضابط بحرية بالأسطول ال١٣ الإسرائيلي مضيفة بأن جنسبيرغ قد تولي أدارة إحدي مدارس تدريب قوات مكافحة الإرهاب الشهيرة.

ويذكر أن عملية اقتحام مقاتلي القسام لمستوطنات غلاف غزة قد أسفرت أيضا عن مقتل كل من قائد كتيبة ناحل عوز الشهيرة وقائد كتيبة الشبح.