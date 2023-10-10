شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، وإراقة المزيد من الدماء، وتعميق المشكلات.

ودعا في تصريحات – نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء، كل الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها لإحلال السلام، انطلاقاً من مبدأ «لا خاسر في سلام عادل»، وذلك تعليقًا على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونوه أن «صب الزيت على النار، وخاصة استهداف المدنيين والتجمعات المدنية، ليس في مصلحة أحد»، متسائلًا: «حالياً لا يتم إمداد غزة بالماء والكهرباء، فأين حقوق الإنسان؟».

وقال إنه سيتباحث اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وسيواصل مباحثاته مع زعماء دول الخليج.

وأمس الاثنين، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذًا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.

كما أكد الرئيسان في ذات السياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين استنادًا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.