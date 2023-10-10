الرئيس الأوكراني يلتقي نظيره الروماني لبحث سبل التعاون

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التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أنه تم بث مراسم الاستقبال الرسمية مباشرة عبر صفحة الرئيس الأوكراني على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وجرى عزف السلام الوطني للبلدين، وبعد ذلك قام زيلينسكي بتحية حرس الشرف باللغة الرومانية.

كما رحب الرئيسان بوفدي البلدين، ثم عقدا محادثات.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى رومانيا في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، "بوخارست، رومانيا، زيارة رسمية إلى جيراننا الطيبين الذين دعمونا في أصعب الأوقات والذين يتزايد دعمهم بمرور الوقت،"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف: "سأكون سعيدا بلقاء رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، ولدينا مجموعة واسعة من المواضيع التي يمكن مناقشتها".

وأكد الرئيس الأوكراني أن كييف ممتنة لدعم رومانيا الذي يعزز الدفاع الأوكراني، فضلا عن تضامنها البناء، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.

وقال زيلينسكي، إن التعاون الذي يحافظ على استقرار العديد من الدول الأخرى قد تم تأسيسه بالفعل، ويمكن توسيعه بشكل أكبر.

وأضاف الرئيس الأوكراني "سنناقش اليوم المزيد من التعاون الأمني، وتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وعلاقاتنا مع الشركاء".