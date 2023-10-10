بيريرا يكشف سبب عدم الإعلان عن العقوبات الصادرة ضد الحكام

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب عدم الإعلان عن العقوبات التي تصدر ضد الحكام، بعد الأخطاء التي يرتكبونها في مباريات الدوري الممتاز.

وقال بيريرا في تصريحات تليفزيونية: «عقوبة الحكم ولماذا لا تعلن العقوبة؟.. لست موجود لأكتب أخطاء الحكام، ولكن لأحسن أدائهم».

وأضاف: «في اللجنة نتحدث عن الأخطاء وعن الصواب، بهدف تحسين التحكيم ونحسن من أدوات الحكم لنساعده على اتخاذ القرار الصحيح، عملي هو تطوير التحكيم وأحترم كل الآراء، ولن نتستر على الأخطاء!».

وأكمل بيريرا حديثه، قائلا: «20 % من الحكام لم يجتازوا الاختبار البدني، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يتوافق الحكم معه، وتحدثنا مع الحكام وهم يحتاجون التطوير بشكل أفضل لنصل إلى المشاركة في البطولات القارية والعالمية».

وواصل: «عندما أتيت إلى مصر كان فيه 360 حكمًا في التصنيف الأول، كل حكم سيدير مباراة واحدة في الموسم تقريبا، وذلك صعب جدا، تخيل لو محمد صلاح أو كريستيانو أو ميسي لعب مباراة واحدة في الموسم، يجب أن يلعب على الأقل 30 مباراة».

وأضاف: «تحدثنا مع فيتوريا وميكالي كيف يبحثوا عن اختيار اللاعبين، حوالي 60 حارس مرمى في الدوري كيف ينتقوا حارس المرمى للمنتخب، تقريبا يختاروا 4 حراس مرمى عن طريق آخر 36 مباراة ويحددوا آلية الاختيار، أخذنا هذه الطريقة وطبقناها على الحكام».

وزاد بيريرا: «اتحاد الكرة يساعدني واتفقنا على أكثر من نقطة للوصول إلى الأفضل، واتفقنا على الدورات التدريبية وغيرها، والاتحاد يساعدنا على عمل كورس إنجليزي للحكام لنصل بهم إلى مستوى جيد على المستوى الدولي».

وبسؤاله عن المستحقات المالية المتأخرة للحكام، قال: «المشكلة تم حلها وكل المستحقات المتأخرة دفعناها للحكام لنبدأ الموسم جاهزين وفي قمة التركيز في العمل لنطور التحكيم، وذلك سيضع كل الأمور في نصابها الذي نسعى إليه».