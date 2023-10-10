طالبان تتعهد ببناء منازل جديد لضحايا الزلازل في أفغانستان

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تعهدت طالبان، ببناء منازل جديدة من أجل ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت غرب أفغانستان مطلع الأسبوع.

أدلى بهذا التصريح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبد الغني بارادار خلال زيارته لمنطقة الكوارث، وفقا لبيان أصدرته الحكومة الإقليمية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان، أن بارادار قال إنه تم إصدار تعليمات للمسئولين الحكوميين لتوزيع التبرعات التي تم جمعها في البلاد من أجل الناجين المحتاجين.

ويتردد أن بارادار التقى بمسئولين محليين ورجال وأعمال وممثلين عن المجتمع والعاملين في قطاع الصحة.

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.

وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الزلازل التي بلغت قوتها 3ر6 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.