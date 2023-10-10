 سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي يرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة جنود احتياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي يرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة جنود احتياط

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:50 ص
قال سلاح الجو الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إنه أرسل طائرات إلى أوروبا لإعادة مئات الإسرائيليين من هناك ليؤدوا الخدمة العسكرية كجنود احتياط خلال الحرب الدائرة في غزة منذ مطلع الأسبوع.

وكتب سلاح الجو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن طائراته من طراز هيركوليز شاركت في الجسر الجوي الطارئ. ولم يوضح من أي مكان في أوروبا جاء جنود الاحتياط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ومنذ السبت الماضي، أطلقت حركة حماس نحو 5 آلاف صاروخ صوب إسرائيل، فيما شنت الاحتلال الإسرائيلي غارات عسكرية على قطاع غزة.

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