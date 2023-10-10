إبراهيم عيسى: اختطاف وترويع رهائن مدنيين إسرائيليين عمل إرهابي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المجتمع العربي وبمقدمته المصريون يقف معتزا بمشهد المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية طوفان الأقصى المستمرة منذ صبيحة الأحد، معقبا: «عندما ترى المحتل المغرور ينكسر ويهان تجد نفسك أمام إحساس بالعدالة الإلهية».

وأضاف خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، أن

الشعوب العربية تغمرها حالة نفسية من الانتشاء والابتهاج الغامر؛ بالقدرة والمهارة والبراعة الهائلة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، لا سيما بشأن سيطرتها على عدد كبير من المستوطنات والأراضي المحتلة في غفلة تامة من جيش الاحتلال.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكشف فشل وهشاشة القوة الإسرائيلية، قائلا: «كل التفاخر اليهودي بفكرة الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية والأقمار الصناعية والقبة الحديدية والجدار الحاجز؛ جميعها سقطت وتهاوت أمام جماعة مسلحة آل بها الأمر أن كشفت وعرت وخلعت عن نتانياهو ملابسه».

وأضاف أن طوفان الأقصى تدلل على امتلاك الفلسطينيين قدرات عالية في التخطيط والتنفيذ البارع، مضيفا: «هذا العمل جعلنا نشعر بأننا نستطيع أن نفعلها، انطلاقا من منظور أن هذه القوى التي لا تملك سوى بضعة أسلحة بدائية صنعت في ورش وأنفاق تحت الأرض؛ استطاعت أن تتحول إلى وحش يضرب ويسقط الغطرسة الإسرائيلية».

وأكد أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عمل شرعي تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية، معقبا: «فلسطين أرض محتلة، وكل ما فعلته حماس من ضرب واختراق وتواجد في كل المناطق العسكرية الإسرائيلية والمواجهات وأسر العساكر والضباط مقاومة شرعية».

ودعا إلى ضرورة التفرقة بين أسر العساكر والمدنيين، موضحا: «اختطاف رهائن مدنيين أو قتل مدنيين أو الاعتداء عليهم وجلبهم إلى غزة أو ترويع مدنيين إسرائيليين؛ هو عمل إرهابي، لا يجب أن تأخذنا غلبة المشاعر على برودة العقل وعدل الضمير».