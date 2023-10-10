أحمد مرعي: نسعى لإعادة أمجاد كرة السلة في الزمالك

أكد أحمد مرعي، المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، على أنه يسعى لبناء فريق قوي من أجل إعادة أمجاد كرة السلة في نادي الزمالك.

قال مرعي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»: «أرجو التوفيق للجميع في انتخابات الزمالك، وأن الجمعية العمومية تفرز أفضل ناس في الموجودين، مفتقدين من فترة طويلة وجود أشخاص لها جذور في النادي في الانتخابات».

وتطرق مرعي للحديث عن فريق كرة السلة في الزمالك، قائلًا:« نسير في خطوات من الموسم الماضي من أجل إعادة أمجاد كرة السلة الزملكاوية».

تابع: «الخطوات التي نقوم بها من أجل استرجاع فريق قادر على أن يحصل على البطولات، وأوجي مايو خطوة في تدعيم صناعة الفريق الذي نصنعه بنادي الزمالك».

أشار مرعي لتدعيمات سلة الزمالك وأن معظم المميزين من اللاعبين في كرة السلة المصرية ذهبوا للأهلي والاتحاد السكندري، وأن المتواجدين حاليًا في الزمالك أفضل من اللاعبين المتاحين خارج الأهلي والاتحاد السكندري.

أتم مرعي حديثه بالتأكيد على أن فريق الأهلي أصبح لديه قوة بدنية من لاعبين صغار السنة مع لاعبين كبار يمتلكون الخبرات.