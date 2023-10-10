وزير السياحة يفتتح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي بتمويل من صندوق السفارة الأمريكية بالقاهرة

افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، منذ قليل، مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي، وذلك بتمويل من صندوق السفارة الأمريكية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضر الافتتاح سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وقيادات المجلس الأعلى للآثار على رأسهم الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقال وزير السياحة والآثار، إن مركز الزوار يمثل تعاون مثمر بين وزارة السياحة والآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أن استراتيجية السياحة المصرية لها أهمية خلال الفترة المقبلة لتحسين التجربة السياحية المقبلة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن مسجد الإمام الشافعي لها أهمية كبيرة في الآثار الإسلامية، وما تقوم به الوزارة يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للحفاظ على الآثار المختلفة.