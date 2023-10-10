أفيخاي أدرعي: الغارات الجوية تستهدف معاقل حماس بمئات الأطنان من المتفجرات

قال الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي المدعو أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال يشن غارات غير مسبوقة على مدار اليومين الماضيين صوب بعض الأحياء التي تستخدمها حماس كمعاقل إرهابية عسكرية سواء بغرض التسلل واقتحام الحدود الإسرائيلية أو لتوجيه عمليات إرهابية وعسكرية ضد المستوطنين اليهود.

وأضاف خلال تصريحات متلفزة عبر شاشة «العربية» مساء الثلاثاء، أن الاحتلال يستهدف قصف جميع المنشآت التي تستخدمها حماس لتنفيذ أغراضها على غرار حي الرمال وبيت حانون ومخيم جباليا وغيرها من المناطق الأخرى، متابعا: «الهجمات مركزة عشرات الطائرات تقصف في وقت واحد بمئات الأطنان من المتفجرات على تلك المصالح التابعة لحماس».

وأشار إلى إعلان جيش الاحتلال حالة الحرب تجاه ما أسماهم «دواعش حماس»، لافتا إلى تأييد شركاء وحلفاء إسرائيل حول العالم قرارها بهذا الصدد، قائلا: «مواطنون إسرائيليون بالمئات ذبحوا من دواعش حماس المتسللين».

وأضاف أن الخطوات التصعيدية بما في ذلك الغزو البري لقطاع غزة مطروحة على الطاولة، محملا حماس المسئولية الكاملة تجاه الأسرى الإسرائيليين المختطفين من النساء والأطفال والمسنين من داخل المستوطنات، قائلا: «نحمل حماس مسئولية جريمة الحرب البشعة التي ارتكبت داخل المستوطنات الإسرائيلية».

وذكر أن الجانب الإسرائيلي يتابع ملف الأسرى على أعلى المستويات، مشيرا توجيه جيش الاحتلال أولوياته خلال الفترة الحالية صوب الدفاع وتأمين خط الحدود؛ لمنع حدوث اختراقات أخرى، إضافة إلى الهجوم وتكثيف الضربات على حماس.



