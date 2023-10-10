 إجلاء نحو 200 إيطالي جوا من إسرائيل إلى بلادهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجلاء نحو 200 إيطالي جوا من إسرائيل إلى بلادهم

روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:43 م

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، لقناة راي 3 التلفزيونية الإيطالية، إن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الإيطالية أجلتا نحو 200 مواطن إيطالي من إسرائيل إلى إيطاليا.

وأضاف تاجاني أن الطائرتين العسكريتين هبطتا في مطار بجنوب روما صباح اليوم الثلاثاء، وأن من المقرر أن تصل طائرة ثالثة تابعة لشركة طيران خاصة إلى مدينة فيرونا شمالي إيطاليا بعد ظهر اليوم.

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي عن تصعيد واسع في أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مما دفع العديد من الدول إلى البدء في إجلاء مواطنيها.


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