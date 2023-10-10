بلغاريا تعتقل 12 شخصا بتهمة بيع سلع للقوات الروسية

اعتقلت السلطات البلغارية 12 شخصا بتهمة البيع غير القانوي لسلع محظورة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا لاستخدامها في غزوها الحالي لأوكرانيا.

وتردد أن المنتجات تم شحنها إلى وحدات القوات الخاصة الروسية ومجموعة فاجنر الروسية الخاصة في أوكرانيا. وتعرف السلع ذات الاستخدام المزدوج بأنها منتجات لها استخدامات عسكرية، ولكن أيضا لها تطبيقات مدنية، مثل المناظير والمسيرات والرقائق الدقيقة.

وأعلن مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية ووكالة الأمن الوطني في بلغاريا اليوم الثلاثاء، أن المشتبه بهم هم سبعة مواطنين بلغاريين وثلاثة مواطنين روس وألباني وبيلاروسي.

وتردد أن المتهمين باعوا سلعا بقيمة تتجاوز 4 ملايين ليف بلغاري (2ر2 مليون دولار) إلى روسيا، ومن بينها المناظير.

ووفقا للتقرير، تم شراء المنتجات في الخارج ثم تمت إعادة تغليفها في مدينة بلوفديف في جنوب بلغاريا وإرسالها إلى العاصمة صوفيا قبل نقلها إلى روسيا. وتردد أن المجموعة تنشط منذ عام 2021.