 بلغاريا تعتقل 12 شخصا بتهمة بيع سلع للقوات الروسية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

بلغاريا تعتقل 12 شخصا بتهمة بيع سلع للقوات الروسية

صوفيا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 10:50 م

اعتقلت السلطات البلغارية 12 شخصا بتهمة البيع غير القانوي لسلع محظورة ذات استخدام مزدوج إلى روسيا لاستخدامها في غزوها الحالي لأوكرانيا.

وتردد أن المنتجات تم شحنها إلى وحدات القوات الخاصة الروسية ومجموعة فاجنر الروسية الخاصة في أوكرانيا. وتعرف السلع ذات الاستخدام المزدوج بأنها منتجات لها استخدامات عسكرية، ولكن أيضا لها تطبيقات مدنية، مثل المناظير والمسيرات والرقائق الدقيقة.

وأعلن مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية ووكالة الأمن الوطني في بلغاريا اليوم الثلاثاء، أن المشتبه بهم هم سبعة مواطنين بلغاريين وثلاثة مواطنين روس وألباني وبيلاروسي.

وتردد أن المتهمين باعوا سلعا بقيمة تتجاوز 4 ملايين ليف بلغاري (2ر2 مليون دولار) إلى روسيا، ومن بينها المناظير.

ووفقا للتقرير، تم شراء المنتجات في الخارج ثم تمت إعادة تغليفها في مدينة بلوفديف في جنوب بلغاريا وإرسالها إلى العاصمة صوفيا قبل نقلها إلى روسيا. وتردد أن المجموعة تنشط منذ عام 2021.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك