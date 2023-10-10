وزير السياحة: الموافقة على 3 مليارات جنيه لترميم وصيانة آثار مصر

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ٢٠٢١ تم افتتاح قبة الإمام الشافعي بتمويل من صندوق السفير الامريكي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمركز زوار مسجد الإمام الشافعي اليوم الثلاثاء، وسط حضور جمع من قيادات الوزارة.

وأضاف الوزير، أن هناك 700 زائر في الأسبوع و1000 زائر فى الإجازات والأعياد الرسمية لمسجد الإمام الشافعي، ولذلك حرصنا على تحسين التجربة السياحية به التى تتبناها الوزارة، وعملنا على تحسين جانب العرض، حيث إنه المحدد الأساسي لزيادة التدفقات.

وتابع: أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا يالقاهرة وإعادة وجهها الحضاري، من تطوير وترميم حيث يمثل مركز زوار الإمام الشافعي إضافة جديدة للسياحة.

ولفت إلى أن هناك افتتاحات تمت مؤخرا منها مسجد سليمان الخادم، بالإضافة إلى ان كل هذه الجهود ستجعل القاهرة مقصدا سياحيا مميز، ما يتيح للسائح اكتشاف سحر القاهرة وزيادة رحلات اليوم الواحد.

وأضاف الوزير أنه تمت الموافقة على 3 مليارات جنيه لترميم وصيانة آثارنا في هذا العام المالي، موجها الشكر للمجلس الأعلى للآثار لرفع إيراداته الذاتية 5 مرات ليضاعف أرقام الترميم.