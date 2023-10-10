أكثر من 50% من الشركات الألمانية تعرضت لهجمات إلكترونية

أظهرت نتائج مسح اقتصادي أجرته شركة التأمين البريطانية هيسكوكس في عدة دول، أن السلطات الأمنية في مختلف أنحاء العالم تكافح لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وبحسب المقارنات التي أجرتها هيسكوس بين عدة دول، كانت الشركات الألمانية عرضة لهجمات إلكترونية متكررة بصورة نسبية، حيث أظهر المسح أن 53% من الشركات الألمانية تعرضت لهجمات.

يذكر أن المسح الذي يحمل عنوان "تقرير الاستعداد السيبري" شمل 5005 من مسؤولي الشركات ومديري إدارات تكنولوجيا المعلومات والمهنيين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة.

وبحسب هيسكوكس تزايدت هجمات قراصنة المعلومات على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي جميع الدول الثماني التي شملها المسح كان 36% من الشركات التي تعرضت للهجمات تضم أقل من 10 موظفين في الشركة، وهو ما يزيد عن النسبة المسجلة في 2021 بمقدار النصف تقريبا.

ومن بين 963 شركة ألمانية شملها المسح، تعرض أكثر من النصف لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي. وبحسب الدراسة تعرضت 58% من الشركات الألمانية لهجوم إلكتروني واحد أو أكثر، بحسب بيان صادر عن فرع هيسكوكس في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الثلاثاء.

وتزيد نسبة الشركات الألمانية التي تعرضت للهجمات خلال العام الماضي بمقدار 12 نقطة مئوية عن العام السابق. وكانت أيرلندا هي الدولة الوحيدة التي تقدمت على ألمانيا بالنسبة لعدد الشركات التي تعرضت لهجمات إلكترونية.