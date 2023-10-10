سول: ندرس زيادة مخزون النفط بسبب الصدام بين إسرائيل وحماس

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي بانج مون كيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها مخزون من النفط الخام يكفي لمدة ثمانية أشهر، وإنها تدرس زيادة الكمية بسبب المخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وشنت حماس هجمات واسعة النطاق على إسرائيل السبت الماضي، وردت إسرائيل بضربات انتقامية ضدها. وأدى أسوأ تصعيد للمواجهة بينهما منذ عقود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف بشأن الإمدادات والإنتاج.

وخلال تدقيق برلماني، قال بانج إن كوريا الجنوبية قادرة على التعامل مع تقلبات السوق المؤقتة حيث لديها الآن احتياطيات نفطية تغطي الاستهلاك لمدة ثمانية أشهر، ومن بينها الكميات المخزنة لدى القطاع الخاص.

وقال الوزير الكوري: "ولكنه من المهم توسيع المخزون حتى تهدأ المخاوف بشأن الصراع ... وستضع الحكومة خطط طوارئ لتكون مستعدة تماما لأسوأ السيناريوهات".

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إنه رغم أن البلاد لم تشهد أي تأخيرات أو اضطرابات كبيرة في استيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط، فإن الحكومة عززت سبل المراقبة وسعت إلى اتخاذ إجراءات مضادة لتقليل الآثار المحتملة على الاقتصاد.

يشار إلى أن سول تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، ويأتي نحو 67% من مشترياتها من النفط الخام، و37% من إجمالي اتفاقات الغاز من الشرق الأوسط