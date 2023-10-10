الاستخبارات الأمريكية تنفي تلقيها أي تحذير بشأن خطط حماس لمهاجمة إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن وكالات الإستخبارات الأمريكية لم يكن لديها أي مؤشرات بشأن خطط حركة حماس الفلسطينية لمهاجمة إسرائيل.

وذكر سوليفان للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى هجوم وشيك "لم نلاحظ أي شيء يشير إلى أن هجوما من هذا النوع سيحدث أكثر مما كان لدى الإسرائيليين".

وارتكبت حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أسوأ مذبحة بين المدنيين منذ تأسيس إسرائيل، في هجوم كبير شنته من قطاع غزة يوم السبت.

ويبدو أن الهجمات باغتت أجهزة الأمن الإسرائيلية المتباهية كثيرا، مما أدى إلى صدمة وتساؤلات غاضبة داخل إسرائيل بشأن سبب فشل أجهزة المخابرات هناك في اكتشاف استعدادات حماس، ولماذا لم يكن الجيش أكثر استعدادا لأي هجوم عبر الحدود المحصنة.