جيش الاحتلال الإسرائيلي: الدعم الأمريكي ربما يحول دون حدوث تصعيد إقليمي

قال متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن نشر حاملة طائرات أمريكية قرب إسرائيل خلال مواجهاتها مع حركة حماس في قطاع غزة قد يحول دون حدوث تصعيد إقليمي، مضيفا أن إسرائيل ستحصل أيضا على إمدادات أمريكية لمنع حدوث نقص في المستقبل.



وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحفيين "عندما يمر هذا الظل الأمريكي، فإن ذلك يبعث برسالة، ربما إلى أفراد في أماكن أخرى، بأن يبقوا بعيدين عن الأمر"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وردا على سؤال حول الإمدادات الدفاعية الأمريكية المحتملة، قال دون الخوض في تفاصيل "سيكون هناك بعض العتاد".



وأضاف "من المحتمل في مرحلة ما أن نكون موزعين على عدة جبهات إذا اتسع نطاق الأمر".