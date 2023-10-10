سفيرة النرويج بالقاهرة: مكتبة الإسكندرية الأكثر شهرة في العالم القديم والحديث

شاركت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، اليوم، في احتفالية مرور ٢١ عامًا على إعادة احياء مكتبة الإسكندرية، حيث وصفتها بأنها أكثر مكتبة مشهورة في العالم القديم وكذلك الحديث.

واستضافت مكتبة الإسكندرية فعاليات بعنوان "مكتبة الإسكندرية: إحياء الأسطورة"، بمشاركة أعضاء الفريق الأصلي للمكتب المعماري النرويجي "سنوهتا" الذي صمم المكتبة حيث سرد قصة تصميم وبناء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، وقدمتها الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

وأضافت سفيرة النرويج أن مكتبة الإسكندرية هي تراث مستمر حتى اليوم، ويعكس تاريخ الإسكندرية التي كانت أكبر مدينة في العالم القديم متعددة الثقافات بناها مهندسون رائعون.

*مكتبة الإسكندرية نافذة لمصر على العالم

ووصفت كليمتسدال قرار مصر بإعادة إحياء مشروع المكتبة الجديدة بالخطوة الشجاعة، والأكثر شجاعة أن يقع الاختيار على مجموعة من الشباب لتصميمها، لتكون نافذة لمصر على العالم تساهم في التعلم والانفتاح.

وقالت إن النرويج ستكون ضيفًا على القاهرة في بعض الفعاليات القادمة في مجالات الأدب والفنون، مضيفة: نتطلع للعمل مع مكتبة الإسكندرية في هذه الفعاليات، فهي المكتبة الحلم.

*مبنى المكتبة يحمل جذور الحضارة المصرية

من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه في عام 1988 أطلقت الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو مسابقة لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة بتصميمات أخرى جديدة، وبالفعل تقدم 500 شخص للفوز في المسابقة إلا أن الفائزين هم مجموعة من شباب المعماريون ممثلين في مكتب "سنوهتا".

وأضاف أن المهندسين الشباب تمكنوا من إبداع مبنى يحمل جذور الحضارة المصرية ولكن بشكل حديث.

وقال زايد إن افتتاح المكتبة كان في 16 أكتوبر عام 2002، والآن تحتفل المكتبة بذكرى مرور عامًا 21 على هذا التاريخ، لذا فإن المكتبة أرادت أن تعيد روح الانفتاح إلى مدينة الإسكندرية التي كانت عاصمة للثقافة والعلم في العالم القديم ورمز للمدينة الكوزموبوليتية في العصر الحديث، بالحديث عن هذا التصميم المعماري الرائع الذي حصل على ثناء مع كل المجتمعات العلمية.

*تصميم المكتبة يمثل أسطورة

من جهته، قال كيتل ترادال ثورسن، عضو الفريق المصمم لمكتبة الإسكندرية الجديدة، إن تصميمها يمثل أسطورة، مشيرًا إلى أن العمل المعماري هو عمل جماعي.

وأضاف: عندما بدأنا فهمنا أنه يجب التركيز على الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية، وكنا في ذلك الوقت فريق من الشباب فكان يجب أن نحافظ على هذه القيم، وكنا دؤوبين في العمل في مكتب صغير في النرويج، وسنوهتا هو اسم جبل في الحقيقة ليس سياحي في النرويج ولكنه رائع.

وقال إن اختيار شكل المبنى كان تحدي ويجب أن يعكس الماضي والحاضر والمستقبل، وقد ألهمت الفريق فكرة الأفق والشمس الساطعة التي تختفي في مياه البحر.

بدوره، قال كريج دايكر، عضو الفريق المصمم لمكتبة الإسكندرية الجديدة: إن الكثيرين أجمعوا أن هذا البناء لن يتم بناؤه، ولكن بعد 20 عامًا ها هو مازال قائمًا ونحن فخورون بذلك.

وأوضح دايكر أن الفريق استلهم التصميم من خريطة مدينة الإسكندرية، حيث قام برسمها إيهاب الحباك الذي كان طالبًا في جامعة لوس أنجلوس في ذلك الوقت، وخاصة شكل الميناء الشرقي، وكذلك شكل الشمس التي تعد أهم رموز الحضارة المصرية.

من جانبه، قال روبرت جرينوود، عضو الفريق المصمم لمكتبة الإسكندرية الجديدة والمسئول عن تصميم السطح: إن المشاركة في هذا المشروع قصة خيالية، إذ تمنى كل المعماريين في النرويج لو أنهم ضمن هذا المشروع، موضحًا أنه كان مسئولا عن سطح المبنى، والذي وصفه بأنه لم يكن الجزء الأهم في المشروع لكنه التحدي الأكبر لكي يبدو مختلفًا خاصة أنه منحدر وعدم وجود مصاعد.

*سطح المكتبة يربط بين الحاضر و المستقبل

وأشار جرينوود إلى أن السطح يمثل مفهوم الربط بين الحاضر والمستقبل، وكانت مهمة صعبة ولكن في مصر يمكن للمستحيل أن يتحقق، وقد صمم السطح ليعكس ضوء الشمس إلى داخل المكتبة ويحقق النظرة إلى الأفق، والزجاج الملون مهم لأنه يعطي نوعا من الحياة للمبنى.