رجل الأعمال التركي المسجون عثمان كافالا يحصل على جائزة فاتسلاف هافيل

حصل رجل الأعمال التركي المسجون عثمان كافالا على جائزة فاتسلاف هافيل يوم الاثنين.



وقال تيني كوكس، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تمنح الجائزة: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الأهمية بمكان الاحتفال بالنساء والرجال الذين، بشجاعتهم وتصميمهم وقوتهم، يظهرون لنا الطريق إلى الحرية. معركتهم هي مثال لنا جميعا".



وتسلمت عائشة زوجة كافالا الجائزة التي تبلغ قيمتها 60 ألف يورو (63400 دولار) نيابة عنه، وقرأت بيانا أهدى فيه زوجها الجائزة إلى "مواطنيه المحتجزين بشكل غير قانوني في السجون".



وحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة في أبريل 2022 لمحاولة انقلاب فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في إسطنبول في عام 2013.



ويقبع كافالا في السجن منذ عام 2017.



وانتقدت الحكومات الغربية وجماعات حقوقية المحاكمة وإدانة 2022 باعتبارها ذات دوافع سياسية.



وتُمنح الجائزة، التي سميت على اسم المنشق التشيكي السابق ورئيس جمهورية التشيك لاحقا فاتسلاف هافيل، من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ عام 2013.