تهدم مقر إذاعة القرآن الكريم بغزة إثر غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، بعد سنوات أمضتها الإذاعة الأقدم بقطاع غزة في بث كلام الله على الأسماع وتعليم التفسير والعلوم الإسلامية لمستمعيها، الذين قد يفقدون الأثير لفترة غير معلومة، بعد أن أسكتت ضربات الاحتلال بثها.



وتستعرض جريدة "الشروق" مسيرة إذاعة القرآن الكريم بقطاع غزة، والتي تهدم مقرها نتيجة غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي.



• أقدم إذاعة بغزة



نشأت إذاعة القرآن الكريم كأول إذاعة راديو بقطاع غزة، وتم الافتتاح وفقا لوزارة الأوقاف في رمضان من عام ١٤٢٤ هجري الموافق ٢٠٠٣ ميلادي.



تخلل الافتتاح اتصال هاتفي من رئيس السلطة الفلسطينية في حينها ياسر عرفات، للتهنئة بالإنجاز، بينما شهد الافتتاح تكريم ٦ من حفظة القرآن المتفوقين على مستوى العالم، ومنح كل منهم رحلة حج مجانية.



تواجدت الإذاعة في حينها بمقر متواضع تحت الأرض بجانب مسجد الخضيرة، لتبث برامجها لـ٥ سنوات متواصلة.



• الدمار الأول



أزالت غارات الاحتلال مقر الإذاعة من الوجود بضربة خلال حرب شتاء سنة ٢٠٠٨، في أول صدام بين قوات الاحتلال وحركة حماس بالقطاع.



• صوت القرآن يصدع من جديد



تمكنت وزارة الأوقاف التابعة لحماس في عام ٢٠٠٩، وفي الذكري المتعارف عليها للمولد النبوي، من إعادة افتتاح الإذاعة من جديد.



وتبرعت سيدتان فلسطينيتان بشقتين من الطابق العاشر لبرج فلسطين، كمقر للإذاعة، بينما تم استيراد جهاز البث من دولة إيطاليا وإدخاله لغزة عبر التهريب نتيجة الحصار، وفقا لنائب وزارة الأوقاف في حينها.



تبرع إسماعيل هنية قائد حماس في حينها، بـ٣٠ ألف دولار للإذاعة، بينما تبرع وزير الأوقاف القطري بمبلغ أيضا.



حرصت الإذاعة، بجانب تقديم برامج القرآن والعلوم الإسلامية، على تقديم برنامج صباحي للتوعية بمجريات الأحداث في القدس، خاصة لرفع الوعي بالقضية الفلسطينية.



كما حرصت الإذاعة وفقا لوزارة الأوقاف على تقديم برامج تهتم بالمرأة، وأخرى تستهدف الأطفال وبرنامج يتوجه للشباب.



يذكر أن ضرب إذاعة القرآن الكريم التعليمية بقطاع غزة منذ ساعات، صاحبه تدمير ٨ مساجد بغارات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.