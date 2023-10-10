قال عمر هريدي، المرشح على منصب الرئاسة في انتخابات مجلس الزمالك، إن عضوية حسين لبيب، منافسه في انتخابات القلعة البيضاء، غير صحيحة، وأنه لا يستحق الترشح للانتخابات.

وأضاف عمر هريدي في تصريحات تليفزيونية: «نادي الزمالك يمر بأجواء انتخابية صحية جدًا، اليوم في لقاءات مباشرة مع أعضاء نادي الزمالك وجو جميل تمارس فيه الديمقراطية في أبهى صورها».

وأردف قائلًا: «سأحترم إرادة الجمعية العمومية حتى يتم إعلان نتائج الانتخابات، أما فكرة إظهار النقاط السلبية ونقاط الضعف في المنافسين أمر متعارف عليه في العملية الانتخابية».

وحول مسألة الطعن على ترشح حسين لبيب للانتخابات، قال هريدي: «حسين لبيب قولًا واحدًا عضويته غير مكتملة الأركان».

وتابع: «لم أكن أتخيل أن ينزلق اتحاد كرة اليد إلى هذه المسألة وتؤيده اللجنة الأولمبية وتقوم وزارة الشباب والرياضة بختم المستند».

وتساءل قائلًا: «إزاي وزارة الرياضة ترفق شعار نسر الجمهورية على ورقة موقوتة مثل هذا؟»، متابعًا: «هذه الورقة جناية تزوير وسيُسأل عنها كل من مضى وختم عليها».

وكشف هريدي عن أن الطعون الانتخابية ستعصف بالعملية الانتخابية خلال الأيام المقبلة، البعض سيخرج من ماراثون الانتخابات، قائلًا: «سأكون رئيس الزمالك إن شاء الله».

وأردف: «أنا رجل قانون وأعلم تمامًا ما أقول.. أنا حديثي حديث القانون.. فيما يتعلق في التغيير والتضارب في الشهادات فهذا تزوير في القانون».

وجدد هريدي تأكيده على أن منح حسين لبيب العضوية الرياضية غير موجود تمامًا، قائلًا: «عضوية حسين لبيب منعدمة وليست باطلة».