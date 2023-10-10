 مقتل 27 شخصا في أعقاب انهيار سد في العاصمة الكاميرونية ياوندي - بوابة الشروق
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مقتل 27 شخصا في أعقاب انهيار سد في العاصمة الكاميرونية ياوندي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 1:15 ص

انتشل عمال الإنقاذ في الكاميرون جثامين 27 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم بعد انفجار سد مطلع الأسبوع في العاصمة ياوندي.

وقال نائب قائد فرقة الإطفاء الوطنية، بيتاتوا دوفونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن السد انهار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، في منطقة مبانجكولو بعد هطول أمطار غزيرة.

وأضاف دوفونج، أن أمواج المياه التي اندفعت بعد انهيار السد دمرت ما لا يقل عن 25 منزلا.

وقال إنه تم انتشال 15 جثة مساء أمس الأحد و12 جثة أخرى اليوم الاثنين، حتى الآن.

وأضاف دوفونج إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار أعمال الإنقاذ، مشيرا إلى أن نحو 20 مصابا نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

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