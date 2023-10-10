تاج الدين: السيسي كان يتابع ملف جهود القضاء على فيروس سي أسبوعيا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الوقاية والصحة، على تسلم الرئيس السيسي؛ شهادة «المستوى الذهبي» من مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الإثنين، نظير جهود مصر في التصدي والقضاء على فيروس التهاب الكبد.

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إنجاز الدولة في القضاء على فيروس «سي» بـ «الحلم»، قائلا إن الفيروسات الكبدية لطالما شكلت مشكلة كبرى على صحة المصريين على غرار مرض البلهارسيا والذي كان أحد أسباب انتشار فيروس «سي».

وأضاف أن تصنيع العلاج محليا توفيره أمام جميع المصريين المصابين بالمرض من دون مقابل؛ نجاحا كبيرا لمنظومة الصحية في مصر، مثمنا جهود القيادة السياسية التي وفرت الدعم اللازم لذلك قائلا: «من كان وراء هذا النجاح هو الرئيس السيسي».

وكشف عن متابعة الرئيس السيسي ملف جهود القضاء على فيروس «سي» بصفة أسبوعية، مشيرا إلى اطلاعه على عدد الحالات المكتشفة وحالات العلاج والشفاء والانتكاسة من المرض بصفة دورية.

وأوضح أن إجراء مسح شامل لجميع المصريين للتأكد من خلوهم من المرض؛ ساهم في اكتشاف وعلاج الحالات المصابة مبكرا دون انتظار ظهور الأعراض المرضية لدى المصابين.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والأورام لدى المصريين؛ إنجازات أخرى حقيقية غير مسبوقة على مستوى منظومة الصحة المصرية.