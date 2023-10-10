 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعدِّل تصريحا نصح سكان غزة بالفرار إلى مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعدِّل تصريحا نصح سكان غزة بالفرار إلى مصر


نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 11:16 ص
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.

وقال الجيش، في بيان التعديل، إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا.

وكان اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت كبير المتحدثين العسكريين، قال لصحفيين أجانب "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا.. وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

لكن مكتبه أصدر بيانا بعد ذلك جاء فيه "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".

وقالت مصادر أمنية مصرية وشاهد، مساء يوم الاثنين، إن العمليات في رفح تعطلت بسبب ما وصفوه بضربة على جانب المعبر في غزة.

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