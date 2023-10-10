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خالد بيبو يبدأ خطة استعداد الأهلي لمونديال الأندية

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:13 م

سافر خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تواجد "بيبو" في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، اليوم الثلاثاء، رفقة سمير عدلي، المدير الإداري بالنادي، رفقة وفد من الفيفا.

تفقد مدير الكرة بالأهلي مع عدلي ملعب المباراة وملاعب التدريب، للوقوف على كافة الترتيبات اللازمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس العالم للأندية، لأول مرة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويشارك الأهلي في مونديال البطولة بصفته بطل أفريقيا، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الدور التمهيدي بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

وحال فوزه يتأهل الأهلي لقبل النهائي لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية، منتظرا الفائز من نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينيسي البرازيلي.


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