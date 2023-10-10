رئيس جامعة بني سويف يستقبل وزير الثقافة الأسبق ويهديه درع الجامعة

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، وذلك على هامش زيارته للجامعة.

ويحاضر في الندوة التي ينظمها شباب الأكاديميين بالجامعة، والمشاركين في منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بعنوان سفراء "المواطنة"، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة يسري مدير برامج منتدي الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وبيشوي زايد نائب مدير البرنامج، والدكتور وليد محمد عبدالحليم منسق سفراء المواطنة بالجامعة.

ورحب الدكتور منصور حسن، بالدكتور حلمي النمنم، مؤكداً أن اليوم يشهد عقد ندوة عن المواطنة، وافتتاح جدارية عن سفراء المواطنة بجوار كلية الآداب، والتي نفذها طلاب كلية الفنون التطبيقية، وتنظيم مجموعة من الألعاب الرياضية بمشاركة الطلاب.

ووجه الدكتور حلمي النمنم، الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن سعادته لتواجده بالجامعة بين الطلاب وحضوره ندوة سفراء المبادرة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جامعة بني سويف وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى تنوع برامجها وكلياتها لتغطي جميع المجالات العلمية المتنوعة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور منصور حسن درع الجامعة لوزير الثقافة الأسبق على زيارته للجامعة.