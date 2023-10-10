يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، في الثامنة مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا للمطربة ريم حمدي، وذلك ضمن برنامج العروض الفنية لمراكز الإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.



وتقدم ريم في حفلها مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين، الذين قدموا أعمالاً فنية أرخت انتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء "محمد حمزة، عبدالرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط،، محمد العجمي ونبيلة قنديل"، ومن الملحنين "كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، علي إسماعيل، حلمي بكر، ومحمد سلطان".



يتضمن برنامج الحفل أغنيات "يا حبيبتي يا مصر، دولا مين، حلوة بلادي السمرا، أم البطل، يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يامصر، تعيشي يا بلدي"، وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.



يذكر أن ريم حمدي صوليست فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، ومطربة مُعتمدة بالإذاعة والتليفزيون، وشاركت في العديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر في مهرجانات دولية، مثل مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا.