سفير فلسطين لدى بريطانيا: متحدون للتخلص من الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستعمار

علق السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، حسام زملط، على عملية «طوفان الأقصى»، والتي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، فجر السبت الماضي.

وقال خلال تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الثلاثاء: «لقد كنا نصرخ كل يوم في وسط المدينة؛ لا تتجاهلوا ما نقوله، انتبهوا، لا تقللوا من شأن رغبة الناس في الحرية وإنهاء العبودية والأسر، انتبهوا إلى الدمار الذي تفعله إسرائيل».

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية لطالما حذرت من أن «المتعصبين في الحكومة الإسرائيلية سيقلبون الأمر برمته رأسا على عقب»، مضيفًا: «لا يتعلق الأمر بالتوقيت بل بحقيقة أننا نناقش كل شيء باستثناء الجوهر؛ القضية الأساسية والأسباب الجذرية».

ونوه أن 70% من السكان الفلسطينيين في غزة لاجئون منذ نكبة عام 1948، قائلًا إنهم «كانوا تحت الحصار منذ عام 2007 داخل أكبر سجن مفتوح، وهو ما أدى إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة».

وأشار إلى أن الإسرائيليين يكذبون طوال الوقت، منوهًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، مماثل لما يحدث للشعب في الضفة الغربية والقدس واللاجئين في الشتات.

وأكمل: «نحن متحدون بمعاناتنا ومتحدون بهدفنا، وهو إنهاء هذا الاحتلال وإنهاء عدم المشروعية هذه.. لدينا خلافاتنا السياسية بالطبع، لكننا لا نخطئ الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى التخلص منه وهو الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستعمار ونظام الهيمنة العنصرية الذي فرض علينا».

https://www.youtube.com/watch?v=NS1ZDPu9_2M