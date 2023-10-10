دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة حملة تحت شعار "فزعة لفلسطين"، بحضور السفير الفلسطيني لدى الكويت، ومشاركة 23 جمعية خيرية كويتية؛ بهدف دعم الوضع الإنساني الراهن في فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الصالح قوله، إن "الشعب الكويتي والمؤسسات الكويتية الفاعلة في مجال العمل الخيري والإنساني حملوا مسئولية الوقوف مع الأشقاء في فلسطين بهدف تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين".

وأكد الصالح، أن "الكويت ستظل رائدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من اعتداءات وحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي على المدنيين دون التفريق ومراعاة لأي مواثيق أو معاهدات إنسانية ودولية".

وأشار إلى أن الحملة تأتي بالتنسيق بين وزارات الخارجية و"الشئون" والإعلام وعدد من الجمعيات والمبرات الخيرية في البلاد؛ من أجل تمكين وصول المساعدات لمختلف المحافظات والمدن الفلسطينية.

ودعا الأفراد والهيئات المختلفة لدعم الحملة من أجل مواصلة صمود الشعب الفلسطيني "الذي يسطر أروع التضحيات في الحفاظ على مكتسبات ومقدسات الأمة الإسلامية والعربية".

وأكد المشرف العام على الحملة عمر الثويني، أن "القضية الفلسطينية متأصلة وذات جذور تاريخية في قلب كل كويتي لا سيما من يعمل في الحقل الخيري لما تحمله من معان سامية مترسخة بالوجدان".

وبين الثويني، أن "الكويتية للإغاثة" تعمل مع الجهات الرسمية المعتمدة ضمن منظومة وزارة الخارجية الكويتية، إذ تم التنسيق وتوقيع عقود لتنفيذ العملية الإغاثية على أرض الواقع، كاشفا عن أن التنسيق مع الجهات الرسمية هناك بدأ منذ الساعات الأولى لإعلان الحملة بهدف كسب الوقت ووصول الإغاثات العاجلة لمحتاجيها.

وثمن دور الجهات الرسمية في البلاد ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والخارجية الكويتية في تسهيل تدشين الحملة والسرعة في إنجازها.