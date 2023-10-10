الاتحاد التركي: متحمسون وفخورون لتنظيم يورو 2032 مع إيطاليا

رحب الاتحاد التركي لكرة القدم بقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باختيار الملف المشترك بين إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2032).

وقال محمد بويوكيكي رئيس الاتحاد التركي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "الاناضول" للأنباء :" نحن متحمسون وفخورون للغاية".

وأضاف :" اليوم ينبغي كتابته في التاريخ"، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

وكتب الاتحاد على صفحته بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه شرف أن "نستضيف البطولة وبناء جسور جديدة من الصداقات" مع إيطاليا، والتي تتقاسم مع تركيا ثقافة البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن يويفا بشكل رسمي اليوم الثلاثاء فوز الملف المشترك بين إيطاليا وتركيا بحق استضافة يورو 2032، بالإضافة لحصول الملف المشترك بين المملكة المتحدة وإيرلندا على حق استضافة يورو 2028، والذي لم يكن أمامه أي ملف منافس بعد انسحاب تركيا للتركيز على الملف المشترك مع إيطاليا.