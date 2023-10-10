كيف بدت أحياء غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية؟

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، قصف أحياء سكنية في قطاع غزة، دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 765 مواطناً، وإصابة 4000 آخرين بجراح مختلفة.

وركزت إسرائيل، قصفها على أحياء سكنية داخل قطاع غزة، مما أدى إلى محو أجزاء من تلك الأحياء، وبحسب وكالة "سوا" الفلسطينية، صدم المئات من المواطنين الفلسطينيين من حجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية.

وطال القصف أحياء سكنية هامة تعد مركزًا تجاريًا ومقصدًا للمواطنين في غزة مثل حي الرمال.

حي الرمال:

- تعتبره إسرائيل "مركز عصب حماس"

- يعتبر أكثر الأحياء ازدهاراً في مدينة غزة.

-يتميز هذا الحي بالكثير من الوجود السكاني، كونه مركزاً تجارياً كبيراً.

-يضم الحي العديد من مكاتب العمل والأبراج والمساجد والحدائق، والعيادات وكل ما يلزم المواطنين.



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حي السودانية:

- يضم عددًا كبيرًا من السكان

- تأسس عام 1948 حيث استقبل لاجئين فلسطينيين قادمين من مناطق مختلفة.

- سمي بالسودانية، نسبة للعائلات السودانية التي استوطنته.

حي النصر

- يقع غرب مدينة غزة

- دمرت قوات الاحتلال العديد من منازل العائلات بالحي

- كما طال القصف الأبراج السكنية، وأشهرها برج العكلوك المكون من 11 طابقا.

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