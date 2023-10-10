سر تشابه علم فلسطين مع 4 دول عربية وكيفية التمييز

ساد مواقع التواصل العربية تضارب ملحوظ في استخدام أعلام 4 دول مختلفة على أنها العلم الفلسطيني في المنشورات المناصرة لقضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هجمات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، ولكن لذلك التشابه بين الأعلام سببا قديما قبل أن تقبع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.



وتسرد جريدة "الشروق" ما ورد حول سبب تشابه مجموعة من أعلام الدول العربية مع العلم الفلسطيني، مع بعض الأسطر لتوضيح الفروق.



• علم الثورة العربية



أكدت هيئة التحرير الفلسطينية عام ١٩٨٨، إبان إعلانها دولة فلسطينية من جانب واحد، اختيارها علم الثورة العربية علما لها، وكانت فلسطين قد رفعت علم الثورة العربية إبان أحداثها ضد العثمانيين عام ١٩١٦، كما كررت رفع نفس العلم باختلافات قليلة أثناء ثورة البراق.



تم اختيار ألوان علم الثورة العربية من قبل الشريف حسين شريف مكة، الذي كان متأثرا بمقترح تصميم الراية العربية للمنتدى العربي الأدبي.



وتجمع الألوان بين رايات دول الخلافة المختلفة، فالأسود للخلافة الراشدة والعباسيين، والأبيض للأمويين، والأخضر للفاطميين، وأضيف الأحمر لكونه لون رايات الهاشميين ملوك الحجاز وقادة الثورة.



وكانت راية الثورة العربية تشتمل على مستطيل أفقي مقسم لـ٣ أقسام من الأعلى للأسفل، الأسود يليه الأخضر يليه الأبيض، مع مثلثين بالأحمر، وبيت شعر للشاعر صفي الدين الحلي نصه "بيض صنائعنا سود ملاحمنا خضر مرابعنا حمر مواضينا (وتعني السيوف)".



اختلف العلم الفلسطيني اختلافات طفيفة عن علم الثورة العربية، بتبديل أماكن الألوان ليكون الأخضر بالأعلى، والأبيض بالوسط، والأسود بالأسفل، ومثلث أحمر فارغ أعلى العلم.



اختارت الأردن علم الثورة العربية منذ عام ١٩٢٨، بما أنها محكومة من قبل الأسرة الهاشمية، ويختلف علم الأردن عن علم الثورة بتبديله مكان الأخضر والأبيض وإضافة كوكب سباعي للمثلث الأحمر.



يذكر أن كل من الإمارات والسودان قد اختاروا تصاميم الأعلام بعيدا عن فكرة الثورة العربية، وذلك في مطلع السبعينيات لكل منهما، وكان الاختيار نتيجة مسابقات فاز فيها تصميم عبدالرحمن الجعلي في السودان، وعبدالله المعينة لعلم الإمارات، وقد تلقى ٤٠٠٠ درهم جائزة على التصميم.



فروق ملحوظة



يمتاز علم فلسطين عن أعلام الكويت والسودان والإمارات والأردن، باعتلاء المثلث الأحمر للعلم بينما المثلث الأحمر أسفل علم الأردن، يتوسطه كوكب سباعي وعلم السودان يحمل مثلثا أخضرا على اليسار، والكويت شبه منحرف أسود بالأسفل، أما علم الإمارات فيحمل اللون الأحمر بالأسفل كما يحمل شعار الدولة.