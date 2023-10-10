أبو مازن يؤكد أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء النرويج يوناس ستور، حيث تم بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكد الرئيس عباس، ضرورة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في كل مكان، خاصة في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على أهمية تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، وتأمين إمدادات المياه والكهرباء والمواد الأساسية.

وقدم الشكر والتقدير لمواقف النرويج الداعمة للسلام، مستذكرا الدور الذي لعبته النرويج في عملية السلام، والدور المستمر الذي تلعبه في حشد المساعدات لبناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتنسيق بين الدول المانحة.

وأكد ضرورة العمل على الذهاب للحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس وزراء النرويج، أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه لتقرير مصيره والالتزام بحل الدولتين.



