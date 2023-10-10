وزيرة الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء لـ830 من بينهم 260 طفلا و4250 جريحًا

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ردا على عملية طوفان الأقصى التي قادتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن الوضع في القطاع صعب للغاية، منوهة بأن الجانب الإسرائيلي يعربد في قصفه لقاطع غزة بحرب إبادة حيث تبيد الحجر والبشر، إلى جانب تعرش عائلات بالكامل للإبادة.

وذكرت أن قوات الاحتلال تستعمل الفسفور الأبيض وتقصف المباني كافة بما فيها المستشفيات، لافتة إلى أن هذا التوجه لا يصح حتى في أعتى الحروب لا يتم قصف المستشفيات أو سيارات الإسعاف كما تفعل إسرائيل في قطاع غزة، لدرجة تعرض إحدى سيارات الإسعاف للشق إلى نصفين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي.

وأفادت بأن هناك 15 مستشفى بقطاع غزة، خرج منها مستشفى ونصف بالكامل من الخدمة، منوهة بأن أعداد الشهداء وصلت إلى 830 شهيدا من بينهم 260 طفلا، ووصل عدد الجرحى إلى 4250، ولكن هذه الأعداد ليست دقيقة لأنها تعكس الحالات التي تصل إلى المستشفيات فقط، وما زال مجموعات من الشهداء والجرحى لم يتم الوصول إليهم وما زالوا تحت الركام.