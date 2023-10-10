قفزة في طلبات اللجوء إلى أوروبا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023

قدم أكثر من 800 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، هذا العام حتى أكتوبر.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فإن هذا هو أعلى رقم منذ عام 2016، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلا عن أرقام من وكالة اللجوء الأوروبية (إي يو إيه إيه).

ووفقا للأرقام، تم تقديم 801 ألف و459 طلب لجوء بالضبط في الـ29 دولة في الفترة الممتدة من بداية العام وحتى 3 أكتوبر.

وتم تسجيل أكبر الزيادات في لاتفيا، بزيادة 168%، وإستونيا التي ارتفعت بنسبة 119%، ويفسر تلك الزيادة الكبيرة في الهجرة غير النظامية من بيلاروس.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بزيادة قدرها 74% في عدد الطلبات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تسجيل أكبر الانخفاضات في الدنمارك ، بانخفاض 56% ومالطا بانخفاض 54%، وقبرص بانخفاض بنسبة 52% والنمسا بانخفاض 41%.

وكانت المجر هي الدولة التي لديها أقل عدد من طلبات اللجوء حتى الآن هذا العام، مع 26 طلبا فقط.