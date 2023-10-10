وصفت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات عملية "طوفان الأقصى"، بالوضع الصعب للغاية والدقيق.

وأوضحت في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوضع على الأرض صعب جدا، وإسرائيل لا زالت في قصفها لقطاع غزة وهي حرب إبادة كونها تبيد الحجر والبيت والشجر، وتستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهناك عائلات قضت بأكملها، وتم قصف المستشفيات واستهداف عربات الإسعاف حتى أن أحدها شقت نصفين أثناء القصف".

وكشفت وزيرة الصحة أن أعداد المستشفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى، خرج بعضها عن الخدمة، لافتة إلى أن أهمية المستشفيات في توزيعاتها الجغرافية وتمركزها مثلاً مستشفى بيت حانون هدم بالكامل وأصبحت المدينة بلا مشفى".

وعن أعداد الضحايا، تابعت: "حتى الخامسة والنصف مساء بلغ أعداد الشهداء 830 شهيدا، و4250 جريحاً وأرقام ليست دقيقة لأنها تعكس فقط ما وصل إلى المستشفيات لكن لا زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات".