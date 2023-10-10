عبور أول دفعة من جرحى غزة إلى مصر

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قالت مصادر أمنية وطبية مصرية بمعبر رفح البري المصري، إن أول دفعة من الجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عبروا مساء الاثنين، إلى مصر عبر معبر رفح البري.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، كان في انتظارهم سيارات الإسعاف المصرية لنقلهم إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة، حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية برفع حالة الطوارئ لاستقبال جرحى قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن الطاقم الطبي بمعبر رفح البري يجري فحوصات وإسعافات أولية للجرحى القادمين من قطاع غزة استعدادا لنقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات محافظة شمال سيناء ونقل الحالات الحرجة للقاهرة.

وتابعت المصادر أن السلطات المصرية نظرا لوقوع استهداف لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، أوقفت حركة العبور الأفراد والشاحنات مؤقتا باستثناء إدخال الجرحى بشكل استثنائي.

وقالت المصادر إن حالتين حرجتين من جرحى غزة وصلتا إلى الجانب المصري.