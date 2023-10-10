وزيرة الهجرة: قد نمد مبادرة استيراد السيارات لـ3 أشهر إضافية بناء على طلب من المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تعثرت بعد 3 أيام من صدور القانون واعتماده من مجلس النواب.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تم الالتفاف عليها؛ في ظل محاولة البعض استيراد السيارات من أجل تحقيق مكاسب إضافية.

وأكملت: «أجببنا أن نساعد المصريين وتوقعنا أن المبادرة تحقق مكسبا للجميع، لكن ما حدث جعل المؤسسات تتصارع على وضع المزيد من المكبلات التي تضمن عدم خروج الدولار من الداخل إلى الخارج».

ونوهت إلى أنها استمعت إلى شكاوى المصريين بالخارج، خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، ونقلت عدم رضاهم عن القانون الخاص بالمبادرة؛ لأنه يتضمن العديد من الشروط التي تحولت إلى تكبيل.

ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بإزالة كل تلك الشروط، مضيفة: «عندما بدأنا الاجتماع في وزارة المالية، تطرقنا لنقطة وجود فارق ضخم بين الودائع التي يدفعها المصري في الخليج والتي يدفعها المصري في الاتحاد الأوروبي، وموافقة رئيس الحكومة جعلتنا نعمل سويا».

وأوضحت أن «لجنة الخطة والموازنة بالنواب وافقت على اعتماد النسخة الثانية من قانون استيراد السيارات؛ لفتح المبادرة مرة أخرى»، معقبة: «تحولت إلى المبادرة الحلم في عقل المصريين، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أشهر، ولو طلب المصريون التمديد فسنمدد لـ3 أشهر آخرين».