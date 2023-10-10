الجيش النمساوي يعتزم إجلاء المواطنين جوا من إسرائيل إلى قبرص

تعتزم النمسا إرسال طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، حسبما قال متحدث عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث إن طائرة من طراز "سي-130 هيركليز" ستبدأ العمل غدا الأربعاء وستقوم بأربع رحلات بين إسرائيل وقبرص، ومن هناك سيعود المواطنون الذي تم إجلاؤهم إلى النمسا على متن رحلات تجارية عادية.

وقالت وزارة الخارجية في فيينا إنه حاليا يوجد 150مواطنا نمساويا يرغبون في العودة من إسرائيل في أعقاب هجوم حركة حماس الذي بدأ يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يكون على متن الطائرة جنود من وحدة خاصة وأطباء نفسيون لمرافقة المواطنين في رحلة العودة من إسرائيل.