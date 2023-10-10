الناطق باسم جيش الاحتلال: لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

قال الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن الجيش يقوم في الأيام الأخيرة بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدًا عسكريًّا لحماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأكد أنه لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية.

⁧#عاجل⁩🔴



" لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية ".

الناطق العسكري في جيش الدفاع الاسرائيلي: يقوم جيش الدفاع في الأيام الأخيرة بحملة لاخلاء مناطق تشهد تواجدًا عسكريًّا لحماس والمنظمات الارهابية الأخرى

⁧#السيوف_الحديدية⁩ pic.twitter.com/u8vYLFV9Kn — اسرائيل في مصر (@IsraelinEgypt) October 10, 2023

وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، صرحت في وقت سابق اليوم، بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

وحذرت المصادر، من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا، سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الاسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذى تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التى يتم تصفيتها الآن.

والسبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.