استشهاد 788 فلسطينيا منذ السبت في قطاع غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 788 فلسطينيا منذ يوم السبت الماضي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، في أحدث حصيلة لها، بأن 788 استشهدوا في حين أصيب نحو 4100 بجروح "جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية".

وفي هذه الأثناء، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل "تصعد هجماتها الحربية المكثفة على قطاع غزة، ووسعت من دائرة استهداف المنازل السكنية، التي تدمرها فوق رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق، وقتلت أسر بأكملها".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان مشترك، إن استهداف المدنيين في غزة بشكل منظم "يظهر تحللاً واضحاً من التزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني".

واعتبرت المؤسسات أن المدنيين الفلسطينيين عموماً، والأطفال والنساء على وجه التحديد "يدفعون من دمائهم ثمن تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية والتي يبدو أنها ستتصاعد في ظل الصمت الدولي، ما ينذر بنتائج إنسانية كارثية".

ودعت إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الامدادات الإنسانية.

وحثت المؤسسات الحقوقية حكومات العالم على التحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية الإسرائيلية، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.