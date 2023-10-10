الأونروا: غزة تتعرض لحرب إبادة 10 أضعاف عدوان 2009

كشف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الأونروا، عن حصيلة اللاجئين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مراكز الإيواء التابعة للمنظمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنه حتى مساء اليوم تم استقبال نحو170 ألف لاجي فلسطيني، معربا عن توقعه بارتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمة؛ نظرا لاستمرار عمليات القصف للمنازل دون توقف، ولا مكان لسكان القطاع سوى مراكز الأونروا.

وأشار إلى أن الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة، بل تفوق أعمال الدمار عام 2009 عشر مرات، مؤكدا أن الوضع في قطاع غزة أشبه بالزلزال المدمر، بالإضافة إلى تعرض مناطق بعينها لسحق شامل.

وأوضح أن عدد مدارس الأونروا 83 مدرسة، منها 16 مدرسة أصيبت بأضرار أحدها كان بها نازحون وتعرض أربعة أشخاص للإصابة، ومدرسة أخرى تعرضت للضرر ولم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الآن، معقبا: «لإمكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الأونروا والتي أصبحت ملجأ للنازحين، لأنها تابعة للأم المتحدة، ومع ذلك لم تسلم أيضا من عمليات القصف».

ولفت إلى أن مراكز الإيواء التابعة للمنظمة لن تستطيع استيعاب أكثر من 150 ألف فلسطيني، ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتها، منوها أن المكاتب والمنشآت تعرضت لدمار كبير، هذا إلى جانب إغلاق قوات الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم، كما أنها ترفض فتح ممرات آمنة في ظل قرب نفاد الوقود بقطاع غزة خلال أيام.